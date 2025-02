Lanazione.it - La proposta choc del consigliere: "Come si rilancia il centro storico?. Con una casa d’appuntamenti"

di Gabriele Nuti Il medico che ama le provocazioni – o, se volete, le sparate – ha colpito ancora. Sempre in consiglio comunale. Dopo le mazzette di Farmavaldera ora propone di "aprire un postribolo nella ex mostra del mobilio". Unadi appuntamenti per richiamare gente a Ponsacco. L’idea – diventata caso nazionale anche nel noto programma radiofonico La Zanzara – Baldacci l’ha esternata durante la discussione del punto all’ordine del giorno sui sostegni e le agevolazioni decisi dalla giunta Gasperini a chi aprirà attività nel. Richiamato dal presidente del consiglio comunale Roberto Russo a usare termini più apporopriati al contesto, tra risatine e battute in sottofondo, Baldacci è entrato nel dettaglio affermando che "postribolo vuol dire casino, oppure pensa il presidente che certi argomenti siano intoccabili, guardi che p ce ne sono tante e tenerle per la strada non credo sia civiltà".