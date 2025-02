Linkiesta.it - La propaganda è la forma più attraente di educazione occidentale

Leggi su Linkiesta.it

Sono giorni che si parla dei pitbull. Una neonata è morta nel suo letto sbranata dal cane, pare, con il padre che le dormiva accanto ma che non si è accorto di niente. Ci sono persone che dicono che non è mai colpa dei pitbull, anche se sono sempre pitbull, ma che la colpa è comunque del padrone: non è la razza, ma l’, non è lo scorpione, ma la rana. Il pitbull segue la sua natura, le persone dicono che la sua natura non è poi così importante se c’è un buon maestro.Uno dei tiktoker più seguiti in Italia è uno che si riprende mentre mima il gesto di picchiare la sua bambina, molto piccola, mentre il suo pitbull lo ferma azzannandogli il braccio: non lo vedete com’è buono? Questa persona non può farci nulla, è la sua natura di tiktoker. E la natura di noi che lo guardiamo, qual è?Un anno e mezzo fa un’organizzazione terroristica ha rapito un padre e una madre, una madre che teneva in braccio un neonato di nove mesi e un bambino di quattro anni.