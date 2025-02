Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dal 22 al 28 febbraio 2025: Ayala ha un malore, Petra vuol affidare Dieguito a Gregorio

Cosa ci attende nelle prossime puntate Lain onda nella settimana dal 22 al 28? Riflettori puntati sul conte De, che sarà vittima di uno strano, e su, che deciderà diil piccoloal padredopo la morte di Pia.TrameLaha unMargarita va su tutte le furie dopo aver scoperto che Martina ha avuto un’altra lite con il conte de, durante la quale gli ha scagliato contro l’astuccio con la collana regalata. Mentre madre e figlia discutono,viene colto da un. Viene immediatamente chiamato un medico, che però non può fare una diagnosi precisa perché – a suo dire – le cause potrebbero essere diverse.Margarita non solo si prende cura di lui, ma chiede anche alla figlia di evitare ulteriori tensioni ed essere più gentile con il conte.