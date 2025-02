Bubinoblog - LA PRIMAVERA DI CANALE 5: IL PALINSESTO COMPLETO TRA SHOW, FICTION E COPPA ITALIA

5 avrà “unricco di novità” income annuncia una nota di Publ, la concessionaria pubblicitaria Mediaset. Vediamo i dettagli, a partire dal reality The Couple.La domenica sera prosegue con la serie turca “Tradimento”, il lunedì sera il citato spin-off del Grande Fratello condotto da Ilary Blasi con le coppie. Martedì e mercoledì un ciclo di film.Poi lacon le semifinali. Il giovedì le nuove puntate de Lodei Record con Gerry Scotti. Il venerdì “Tutto quello che ho”, serie inedita con Vanessa Incontrada.La serie ha come protagonisti Lavinia (Vanessa Incontrada) e Matteo (Marco Bonini), un’avvocata e un poliziotto, una madre e un padre. Una coppia affiatata, i cui equilibri vanno in pezzi quando una tragedia si abbatte sulla loro vita: la loro figlia Camilla (Margherita Attorre), di soli diciotto anni, viene ritrovata senza vita in un campo di mais fuori città.