Amica.it - La pretty pony tail è l’acconciatura che ameremo fino all’estate

Leggi su Amica.it

Nel 2025 saranno out tutti i tagli e le acconciature troppo rigidi, troppo piatti o troppo costruiti. Questo sempre più evidente ritorno alla naturalezza si manifesta anche nella acconciature che riteniamo più semplici, come la coda di cavallo. Prepariamoci a dire addio alle code alte e tiratissime, quelle effetto lifting, per capirci. La coda morbida, ordinata e voluminosa, o, è il nuovo must delle acconciature cool. Avevamo già capito da tempo che la coda di cavallo non fosse solo un modo semplice e veloce per legare i capelli in palestra. Da anni infatti, ci siamo abituate a vederla, in tutte le sue forme, sulle passerelle della Couture, del prêt-à-porter e sui red carpet.