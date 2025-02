Ilgiorno.it - La pista è pronta. Road to 26 Trophy con gli Azzurri

A Milano si è svolto il "to 26", un altro test event olimpico che ha visto protagonisti numerosi atleti. Sale la febbre e l’attesa per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ormai sempre più vicini. A meno di un anno dalla rassegna olimpica, e dopo un weekend di spettacolo ed emozioni con la tappa finale dell’ISU World Tour di short track, Assago ha vissuto un nuovo antipasto della grande festa dello sport. Ieri si è concluso il "to 26", un test dedicato al pattinaggio di figura che ha visto scendere sul ghiaccio italiano ben 58 atleti di livello mondiale. Tra questi, molti italiani: Corey Circelli (Icelab) e Nikolaj Memola (Fiamme Azzurre) nella competizione maschile, Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) e Marina Piredda (Fiamme Oro) in quella femminile, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre) tra le coppie di artistico, Leia Dozzi e Pietro Papetti (Agorà Skating Team), Giulia Isabella Paolino e Andrea Tuba (Mezzaluna Ghiaccio) nella danza.