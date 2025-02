Ilrestodelcarlino.it - La Pieralisi Jesi si arrende alla forza di Cesena

1 Parziali: 25-9 25-27 25-20 25-15 : Calisesi (L1), Missiroli n.e., Molari n.e., Vecchi 14, Pinali 15, Guardigli 12, Pasini n.e., Benazzi 19, Oke, Marchi (L2), Conficoni n.e., Caniato 4, Vallicelli 6. All. Lucchi: Girini (L2), Cecconi (L1), Diaz 1, Marcelletti, Paolucci 6, Peretti 3, Castellucci 10, Papagno n.e., Canuti 11, D’Amore 1, Milletti 7, Moretto 16. All. Sabbatini Arbitri: Garbin e Nibali. Approccio negativo diconche prende subito un ampio vantaggio (10-2): la formazione locale spinge al servizio, trova poca resistenza dall’altra parte (20-6) e con l’attacco e il muro porta a casa il parziale. Lavince il secondo set, ma non riesce a incidere negli altri due parziali, mancando in costanza e incisività. L’attacco delle romagnole è più preciso e poi nel quarto parziale servizio (4 ace), attacco e muro fanno la differenza.