La piccola azienda romagnola nata da due fratelli che sforna cioccolatini dolci e salati

Addio patatine fritte confezionate, semi di arachide e biscottini. Arrivano ini, una linea di esclusive linguette di cioccolato-sapide pensate come stuzzichini per aperitivi, apericene o spuntini. Tre i gusti (al momento): alle nocciole, ai capperi e, ultimo nato, all’aglio nero, presentato in anteprima a Taste, dall’8 al 10 febbraio a Firenze all’interno della Fortezza da Basso.Sono stati inventati e messi a punto da Fabio e Manuele Gardini, veterani nelle creazioni di cioccolato in versione sapida: è il loro tratto distintivo. Iforlivesi sono stati i primi ad arricchire i figli del cacao con una carezza di sale dolce di Cervia, che dà brio e dinamicità al gusto, smorza la dolcezza e arrotonda la bocca. E con la loro amata Romagna a fare da faro, a ispirare la produzione di dolcezze creative: deliziosi cremini, sorprendenti tavolette, audaci praline in eleganti scatole nere con chiusura magnetica (e torroni teneri sotto le festelizie) che giocano con olio di Brisighella, formaggio di fossa di Sogliano, i vini Sangiovese e Albana, amarene, noci locali, zuppa inglese e Alkermes.