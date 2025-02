Ilrestodelcarlino.it - La piadaiola Marina Guidazzi: "Celebro 35 anni di attività e vi regalo la mia ricetta"

, storicacesenate, oggi festeggia i suoi primi 35di: "Sono entrata in questo mondo il 21 febbraio 1990 per caso – racconta - , quando laRachele, che allora faceva questo mestiere a San Carlo, decise di ritirarsi. All’epoca avevo 29e decisi di riempire il vuoto lasciato. Ho un temperamento artistico e non pensavo di continuare così a lungo questo meraviglioso mestiere. Sì, perché nel frattempo sono diventata lapiù ‘anziana’ di Cesena. Per glidi, sia ben chiaro.". Scherza,, con l’allegria che la caratterizza da sempre e alla quale ha saputo aggiungere la professionalità che le ha permesso di impreziosire il suo curriculum con una vittoria all’iniziativa ‘Piadina d’Autore’ organizzata da Confesercenti, un secondo posto e un ‘Carlino d’oro’ consegnatole dal nostro giornale come riconoscimento dei voti attribuitele dai lettori.