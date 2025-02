Justcalcio.com - La passerella del Milan di Álex Jiménez: “Il Real Madrid è attento alla sua situazione”

2025-02-21 10:52:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto:Iloviene da essere eliminato Nei “playoff” dei campioniPer il Feyenoord, è protagonista in una stagione da dimenticare. Tuttavia, ha trovato Un raggio di luce Nella figura di spagnolo(Leganés, 8-5-2005).L’exArrivato (assegnato) nel 2023 E convinto: il “rossoneri” pagato 5 milioni di euroIn estate per il suo trasferimento. Debuttato la scorsa stagione sotto gli ordini di Stefano Pioli, Con 18 anni, 7 mesi e 30 giorni, E questo corso si è fatto strada nei piani di Paulo Fonseca (primo) e Sergio Conceiçao (in seguito). Accumula 685 minuti distribuiti in 12 partite. Ha iniziato, Senza andare oltre, sia in semifinale (Juventus) che nella finale della Super Coppa vinto tra (1-2).