La partita in bilico. Il Fano non sarà a Matelica. Via quasi tutti i giocatori granata

È davvero più che concreto il rischio che la gara di campionato– Alma Juventus, in programma dopodomani nello stadio matelicese intitolato a "Giovanni Paolo II", salti a causa della crisi societaria del Clubche, a dispetto - purtroppo - dei suoi 119 anni di storia, è destinato a sparire dal mondo del calcio. Difatti, Carmelo Cogliandro ha alzato definitivamente le braccia dopo aver firmato due settimane fa un preliminare di acquisto per cercare di salvare il sodalizio fanese. Quell’atto non avrà seguito (questo è certo) e l’attuale presidente, Salvatore Guida, ha annunciato la messa in liquidazione della società. Di conseguenza l’Alma Juventusnon esisterà più sotto il punto di vista sportivo e giuridico. In settimana la squadra non si è allenata e istranieri hanno già fatto le valigie.