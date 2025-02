Oasport.it - La nuova realtà di Shiffrin: “In gigante lotto per qualche punto. Sarà così per questa stagione”

25ª a quasi 5? da Federica Brignone. È stato questo il responso per Mikaela, impegnata nel primo dei due giganti a Sestriere della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La campionessa americana è tornata a cimentarsi tra le porte larghe, dopo il brutto incidente del 30 novembre scorso a Killington (USA), dove nella seconda manche delfu protagonista di un brutta caduta, costata due mesi di lontananza dalle gare e ancor di più non poche incertezze inspecialità.“È stato emozionante essere di nuovo al via dele sono state anche un po’ confuse le ultime settimane. Per me, esseredisconnessa da come sto cercando di sentirmi, come scio davvero ed è larispetto a come mi sento. Gli ultimi giorni di allenamento sono stati piuttosto buoni, ma alla fine gareggiare è diverso dall’allenamento“, le prime parole dia Eurosport.