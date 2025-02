Ilfoglio.it - La notte è trascorsa bene per Papa Francesco al Gemelli

"La, questa mattinasi è alzato e ha fatto colazione". È l'aggiornamento di oggi, 21 febbraio, della Sala Stampa della Santa Sede.è ricoverato dal 14 febbraio al policlinicodi Roma a causa di problemi respiratori dovuti da una polmonite bilaterale. Ieri sera la Santa Sede aveva comunicato che le condizioni cliniche di, ricoverato al Policlinicodi Roma dal 14 febbraio, sono in lieve miglioramento: non ha febbre e sono stabili i parametri emodinamici. Il, stando a quanto si è appreso, ha dei focolai di polmonite, continua a respirare in modo autonomo, il cuore regge sempre. In questi giorni si sono moltiplicati i messaggi di vicinanza e le preghiere per la salute del. Tra i tanti spicca la lettera che parla dell'“amato fratello”, al quale augura una “veloce e completa guarigione” e “un rapido ritorno, con l’aiuto di Dio, ai suoi sacri e importanti doveri”.