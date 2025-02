Ilrestodelcarlino.it - La Nef Osimo passa sul campo del Bottega

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

BATTISTELLI REAL1 LA NEF RE SALMONE3 Parziali: 25-18, 23-25, 27-29, 20-25 Arbitri: Totò e Tosti. La Nefanche suldelin quattro set. Un altro successo per i senza testa che ribaltano i padroni di casa scappati nel primo set, vinto agevolmente. Poi le maggiori qualità ed esperienza degli osimani escono fuori, ricorrendo ai vantaggi nel terzo set. "E’ stata la partita che ci aspettavamo – afferma il ds di, Amedeo Gagliardi -.in casa è una squadra ostica per tutti e lo ha dimostrato. Noi siamo partiti un po’ molli, fallosi, dovevamo essere più aggressivi in tutti i fondamentali. Anche nel secondo set siamo partiti con molti errori, poco incisivi in battuta e in attacco, però dopo il secondo time-out la squadra ha avuto una reazione d’orgoglio riuscendo a tenere un buon livello di gioco.