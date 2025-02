Milanotoday.it - La moschea a San Siro non si farà più

Leggi su Milanotoday.it

"Salta" la realizzazione di un centro islamico in via Gianicolo, nel quartiere San, a Milano. Lo rendono noto Marco Bestetti e Antonio Salinari, esponenti di Fratelli d'Italia in Regione Lombardia e nel Municipio 7. Dei lavori si era saputo più di un mese fa, con l'annuncio su Facebook.