Cityrumors.it - La morte di Giulia, il funerale e le indagini: molti sospetti sul padre della bambina

Si svolti in forma privata i funerali di, la ragazza che si pensa sia stata uccisa da un pitbull, ma lecreanoanche sulUna notizia drammatica che ha sconvolto la città di Acerra. Unadi nove mesi uccisa dal cane di famiglia, mentre dormiva sul letto, al fianco del. Afferrata come fosse un peluche e morta pochi minuti dopo, mentre l’ambulanza la trasportava d’urgenza in ospedale. Questa, per lo meno, è la notizia che è circolata negli scorsi giorni.Ladi, ile lesul(Ansa Foto) – Cityrumors.itDei primia dire il vero si erano già creati quando i medici hanno chiesto alcosa fosse successo. Il ragazzo, di appena 25 anni, ha titubato e inizialmente non ha accennato al proprio cane, forse perché timoroso delle conseguenze.