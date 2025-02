Quotidiano.net - La mazurca in città è ’Klandestina’. Danza incontri e tanta socialità

Leggi su Quotidiano.net

Una piazza, un tavolo pieghevole per le bibite e una cassa per la musica. No, non si parla di un rave ma della Mazurka Klandestina. L’obiettivo: ballare tutta la notte le danze della tradizione popolare a partire proprio dalla, il ballo di origine polacca portato in Europa e che si è modificato in base al luogo in cui si è radicato. La Mazurka Klandestina è un movimento dinato dal basso che ora vanta più di 20mila partecipanti. Non esiste un capo o una gerarchia dei ruoli, si lavora tutti insieme per ballare. Siin vari luoghi di Milano, dal Palazzo della Regione Lombardia, passando per la Galleria Vittorio Emanuele, finendo in Piazza Affari. Si tratta di un rendez-vous notturno e lontano dalle abitazioni, così da non infastidire il vicinato. Non viene chiesto alcun permesso per l’incontro poiché l’idea sociale che sta alla base è quella della riappropriazione dello spazio pubblico come luogo di ritrovo e di divertimento.