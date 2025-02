Gamberorosso.it - La lunga riscoperta del vermouth, anche no alcol. Ecco la mappa delle aziende in un'unica fiera

Leggi su Gamberorosso.it

Torna a Torino sabato 22 e domenica 23 febbraio, negli spazi aulici del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano a Palazzo Carignano, il Salone del. Un salone in un museo storico, nel palazzo barocco dove è nato Vittorio Emanuele II, fra statue e dipinti, non è cosa abituale, ma in questo caso è una sede ideale visto che Torino è la città del, amatissimo alla corte sabauda. Una targa in piazza Castello celebra Antonio Benedetto Carpano che nel 1786 nella sua bottega vicina al Palazzo Reale avrebbe inventato quello speciale vino bianco con spezie e piante aromatiche, prima fra tutte l’artemisia, in tedesco Wermut.Da allora sono passati più di due secoli, sono nate e scomparsedi produzione - nell’800 a Torino, specie in borgo San Donato e dintorni non si contavano le- e ilha via via consolidato la sua immagine legata al Piemonte e soprattutto a Torino.