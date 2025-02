Quotidiano.net - La Libreria ’Bocca’ luogo delle meraviglie. Eventi e grandi volumi

di Anna MangiarottiDal 1775, la più antica d’Italia:Bocca, a Milano, in Galleria. Dai suoi torchi uscirono ’Le mie prigioni’ di Pellico, 1832, e ’I sogni: studi psicologici e clinici di un alienista’, 1899, di Sante De Sanctis (citato da Freud). La famiglia Lodetti, che l’ha rilevata a fine anni Settanta, oggi l’ha resa un punto di riferimento per i libri d’arte: negli scaffali, anche l’opera omnia di Picasso in 33. Ufficialmente, il catalogo: 36.785 titoli, 17.808 autori, 4.127 editori. Libri poco di lettura, ma ricchi d’immagini. Per una clientela di addetti ai lavori, o per affezionati frequentatori come Spadolini (tre-quattro volte l’anno) e Giorgio Falck e i nobili milanesi Visconti, Sforza, Borromeo (che, una volta, i figli, per imparare a lavorare, li mandavano in).