Calciomercato.it - La Juventus ha un altro problema: “Yildiz si sente un po’ escluso da Motta” | ESCLUSIVO

L’eliminazione ai playoff della Champions League continua a tenere banco in casasul banco degli imputatiInevitabilmente, le discussione intorno allasi sono accese, ancora di più, dopo l’addio alla Champions League: bruttissima prestazione ad Eindhoven contro il PSV e bianconeri rispediti a Torino con le pive nel sacco.Kenan(LaPresse) – Calciomercato.itUn addio amaro, amarissimo, alla massima competizione europea per club che in pochi si aspettavano, dopo il 2-1 dell’andata. Ma la prestazione è stata davvero insufficiente e gli olandesi hanno conquistato con grande merito il passaggio del turno, grazie anche ad uno straordinario Ivan Perisic, con l’ex interista autore di due gol nel doppio confronto. Hanno fatto molto discutere anche le scelte dell’allenatore Thiago, con il numero 10 Kenanlasciato nuovamente fuori, dopo l’esclusione dal derby d’Italia contro l’Inter in campionato domenica scorsa.