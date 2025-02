Ilnapolista.it - La Juventus come il Pd. Le malelingue dello spogliatoio definiscono Thiago Motta il Guardiola di Bologna

Lail Pd. LeildiLa Continassail Nazareno, la sede del Partito democratico dove le correnti sono arrivate a quota dieci nell’ultimo resoconto dei cronisti di palazzo.Il silenzio post match con il Psv è sintomatico di un clima in cui ormai “vige l’anarchia”. Giocatori spaesati, dirigenza spaccata, proprietà più appassionata dall’arrivo di Hamilton in Ferrari che dall’ultima sconfitta della Vecchia Signora. Chi indossa la maglia dellanutre dubbi sul futuro della squadra più titolata d’Italia. “Non conosciamo mai la formazione”, “alcune scelte sono incomprensibili”, “perché è stato accompagnato alla porta Capitan Danilo?”.In questo contesto “ildi”, ribattezzato così da alcune, non detiene più le certezze di inizio stagione.