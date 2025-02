Calciomercato.it - La Juve accetta l’offerta: 25 milioni per Vlahovic

Le ultime di calciomercato hanno come protagonista il bomber serbo, ormai ai margini della squadra di Thiago MottaAltro che frase fatta, è davvero sempre calciomercato. E il protagonista è ancora lui, Dusan, ormai scaricato dallantus. Col Psv settima panchina consecutiva per il centravanti di Belgrado.La: 25per(LaPresse) – Calciomercato.itIn Turchia parlano con convinzione di un affare clamoroso tra lantus e il Fenerbahce. Cioè José Mourinho, ad oggi intenzionato a rimanere a Istanbul anche l’anno prossimo.Tanto che il portoghese sta già programmando la campagna acquisti estiva. Priorità all’attacco, nella fattispecie all’erede di Edin Dzeko. 39 anni il prossimo 17 marzo, al bosniaco difficilmente verrà rinnovato il contratto in scadenza a giugno.