La guerra fra gufi e corvi E in Vaticano c' è chi trema col Papa che migliora

«Qualcuno ha pregato affinché il pontefice andasse in Paradiso, ma il Padrone delle Messe ha pensato di lasciarmi ancora qui». È la salace risposta diFrancesco a Giorgia Meloni quando lei, nella visita dell'altra sera all'augusto malato ricoverato al Policlinico Gemelli, ha raccontato aldi essersi allarmata per le voci circolate tra domenica e martedì. Francesco sa benissimo che anche incova numerose serpi in seno, ne è consapevole da anni. Già dopo il suo primo ricovero, quello del luglio del 2021 per l'operazione al colon, erano arrivate al suo orecchio (e anche sulla sua scrivania, con dettagliati report riportanti nomi e cognomi) voci di grandi movimenti avvenuti mentre lui era "sotto i ferri". Anche allora, una volta ristabilitosi, disse qualcosa di analogo a quanto fattosi sfuggire mercoledì con il Presidente del Consiglio: «C'era qualcuno che già stava preparando il Conclave, li ho delusi».