La grande festa del Carnevale, gli eventi sul nostro podcast

Bologna, 21 febbraio 2025 – Ilè alle porte: arriva lapiù colorata e mascherata dell’anno e allora sia adulti che piccini sono pronti a divertirsi e a regalarsi un’emozione in più. Bologna è da sempre al centro delle celebrazioni del, con tante feste edsotto le Torri, ma anche nei paesi della provincia. E allora ecco una guida nella puntata di oggi de ‘Il Resto di Bologna’ (da ascoltare sul sito del Carlino o sulle principali piattaforme) per non perdersi neanche uno degli appuntamenti: c’è chi ha già iniziato a festeggiare domenica scorsa e chi continuerà fino alle tappe di giovedì grasso (27 febbraio) e martedì grasso (4 marzo), che quest’anno coincide con l’82esimo anniversario dalla nascita di uno dei personaggi più iconici, Lucio Dalla. In città, a Grand Tour Italia (ex Fico), in via Paolo Canali, ilMalefico pensato per più piccoli: appuntamento domani, sabato primo marzo e le domeniche 23 febbraio e 2 marzo.