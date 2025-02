Ilfoglio.it - La fantascientifica disinformazione a proposito dell'asteroide 2024 YR4 che potrebbe colpire la Terra

Leggi su Ilfoglio.it

A circa metà strada tra lae il Sole c’è un ammasso roccioso con un diametro tra i quaranta e i cento metri che si allontana dal Sole a una velocità di circa 82 mila chilometri orari. Gli scienziati’Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, quelli che scrutano il Cosmo alla ricerca di asteroidi potenzialmente pericolosi per la, l’hanno scoperto il 27 dicembree l’hanno chiamatoYR4. È solo uno dei tanti ammassi rocciosi che girovagano per l’Universo. Non è nemmeno troppo grosso, ce ne sono di giganteschi: quello che causò l’estinzione di gran parte dei dinosauri è stato stimato che avesse un diametro di circa 10 chilometri, quello che nel 2013 colpì lanei pressia città russa di Chelyabinsk causando circa 1.500 feriti era di una ventina di metri. Il problema è che la sua rottaimpattare il nostro pianeta.