La deriva putinista di chi “graduidamente” è al servizio del nemico

Al direttore - Un punto di bombardamento fortissimo.Giuseppe De Filippi Il centrosinistra che segnalava il rischio di unaorbaniana in Italia non si è accorto che in questi anni l’unicaorbaniana nel paese è stata quella che si è andata a consolidare tra i suoi alleati. E con uno in particolare: il punto di riferimento fortissimo dei putiniani italiani, “” aldei nemici dell’occidente. Al direttore - Titoli giornalistici suggeriscono che il Papa si sia lamentato affabilmente con Meloni perché c’è chi lo vuole morto. Ricorderete che Giuseppe Alberigo, padre del cattolicesimo democratico in Italia, raccontò come con sua moglie si raccogliessero in preghiera per auspicare la dipartita di Pio XII da questa terra. Da noi sfruculiati in merito, i cattolici democratici ci risposero che non essendo forti in catechismo non potevamo capire un gesto rivolto alla divina provvidenza, niente di cattivo o addirittura di macabro.