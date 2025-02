Ilfattoquotidiano.it - La deriva di Musk e Trump è pericolosa. Ma mi preoccupa in generale la perdita di buonsenso

Due cose stupide non ne fanno una mezza intelligente. Allo stesso modo, due forme di integralismo fanatico non producono alcuno spiraglio di libertà.Tanto stupida e liberticida è la cosiddetta ideologia woke, pronta a maledire e censurare autori celebri della tradizione occidentale, parole, idee e quant’altro si ritenga possa urtare la sensibilità di qualche minoranza, quanto lo è l’ideologia ad essa contrapposta. Mi riferisco all’identitarismo e suprematismo dei sovranisti alla, in questi giorni denunciato per esempio dalla lettera drammatica di un ricercatore al British Medical Journal in cui si racconta il clima di terrore in cui vivono gli scienziati degli enti pubblici statunitensi, nel rischio continuo di persecuzioni, censure e licenziamenti in virtù delle misure ideologiche e antiscientifiche imposte dal nuovo governo americano (negli articoli o report gli studiosi non possono usare termini come “pregiudizio”, “prevenuto”, “genere”, “Lgbtq+”, “diversità”, “inclusione” etc.