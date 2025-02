Ilfattoquotidiano.it - La democrazia cura la stupidità come risultato di manipolazioni. Ma se si eleggono capi stupidi siamo punto e a capo

: mancanza di intelligenza, acume e perspicacia; banalità, superficialità; l’adozione di comportamenti che causano danno a se stessi o agli altri senza un apparente beneficio. La, però, può essere usata dai nonper trarre benefici dalle scelte degli.Laè una caratteristica esclusiva della nostra specie: non ce ne sono tracce in altre specie. Nel regno animale, i comportamenti sono guidati dall’istinto e dall’adattamento all’ambiente, risultando funzionali alla sopravvivenza e alla riproduzione. La selezione naturale elimina i comportamenti; l’unica eccezionenoi. L’apparente assurdità del persistere dellain una specie che si è chiamata “sapiens” merita di essere meditata. Forse ladelle “masse” è vantaggiosa per una specie sociale, che ha bisogno di “disciplina” per agire in modo coerente.