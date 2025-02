Sport.quotidiano.net - La corsa Cambio pelle ’Massa-San Carlo’ al via

Da gara di velocità a manifestazione motoristica rievocativa. La leggendaria-San, dopo il riuscito esperimento della sestate, è pronta a cambiare definitivamente. Il pool di organizzatori comprendente Club 54037, Associazione Bolidi Apuani ed il gruppo libero MS Motori Storici è pronto a farne un appuntamento fisso da realizzarsi ogni anno ed in grado di diventare un caposaldo nel territorio per gli appassionati di motorismo storico. I club promotori hanno da poco registrato il marchio della storica competizione nata nel 1955 da un’idea dei due pionieri locali Mauro Venè e Guglielmo Aldovardi. Il marchio sintetizza graficamente la passione motoristica con la bellezza del territorio, caratterizzato dalle Alpi Apuane e da monumenti come il Castello Malaspina ed il Palazzo Ducale, insieme a due veicoli d’epoca: un’auto ed una moto in movimento.