Tuttivip.it - “La coppia più bella non c’è più”. Grande Fratello, tra loro è finita nel peggiore dei modi: “Colpa sua”

Leggi su Tuttivip.it

Recentemente, Simone Costa, ex fidanzato di Yulia Bruschi, ha rilasciato un’intervista a Biagio D’Anelli, riportata da Riccardo Signoretti su Instagram, in cui ha rivelato dettagli inaspettati sulla sua relazione con Yulia. Secondo Costa, i due avrebbero condiviso cene, serate in discoteca e persino notti insieme, nonostante Yulia sia attualmente legata sentimentalmente a Giglio, concorrente del. Costa ha dichiarato: “Siamo andati a cena, a ballare e non solo. Abbiamo anche dormito insieme”. Queste affermazioni suggeriscono che Yulia potrebbe non aver rivelato tutta la verità a Giglio, mantenendo, secondo Costa, “un piede in due scarpe”.Solo una settimana fa, Yulia è entrata nella casa delper sorprendere Giglio in occasione di San Valentino. Durante l’incontro, facilitato da Alfonso Signorini, la modella ha ribadito il suo amore per il parrucchiere toscano.