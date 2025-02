Lopinionista.it - La colonna sonora de Il Conte di Montecristo: la tracklist

Leggi su Lopinionista.it

Oggi, venerdì 21 febbraio, esce sulle piattaforme digitali (https://orcd.co/ildi-ost) la– edita per l’Italia da Edizioni Curci e Palomar – della serie evento diretta da Bille August “Ildi”, che porta la prestigiosa firma di Volker Bertelmann, acclamato compositore, pianista e musicista sperimentale tedesco, premio Oscar nel 2023 per la soundtrack del film diretto da Edward Berger “Niente di nuovo sul fronte occidentale” e nominato quest’anno agli Oscar per ladel film, sempre diretto da Berger, “Conclave”.La serie evento – 8 episodi andati in onda in 4 prime serate su Rai 1 – ha ottenuto un grande successo in termini di pubblico e critica in Italia e andrà in onda in autunno sui canali di France Télévisions.Ecco ladellaoriginale di “Ildi” firmata da Volker Bertelmann ed edita per l’Italia da Edizioni Curci e Palomar: 1.