Ilrestodelcarlino.it - La Cdr vince il big match e ora ‘vede’ l’Eccellenza

CAMPAGNOLA 0 CDR MUTINA 2 CAMPAGNOLA: Vlas, Camillo, Marzi (74’ Mora), Vezzani (64’ Jocic), Camara, Parisi, Previato, Barilli, Carlucci (80’ Cconsiglio), Rivi, Montanari. A disp. Toumia, Cortese, Fontanesi, Vetere, Chakir. All. Manfredini. CDR MUTINA: Chiossi, Vacondio, Ognibene, Gualdi, Muratori, Ricaldone, Turci (88’ Gollini), Caselli, Corbelli (75’ Teggi), Hoxha (68’ Ligabue), Panzanato (90’ Sejdiraj). A disp. Schena, Vignocchi, Guerrero, Cavani, Veneri. All. Paganelli. Arbitro: Duci di Reggio Reti: 16’ Corbelli, 73’ Caselli Note: espulso al 65’ Muratori per doppia ammonizione, ammoniti Muratori e Carlucci Può davvero essere il colpo da Eccellenza quello che mercoledì sera la Cdr Mutina ha piazzato a Nonantola battendo 2-0 il Campagnola nel recupero. Una gara dominata dagli "orange" che ora a 9 gare dalla fine sono a +10 sul Castellarano e +13 sullo stesso Campagnola.