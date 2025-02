Ilgiorno.it - La Casa degli Omenoni: "Gli otto colossi di pietra sono un gioiello nascosto"

Il volto triste, lo sguardo pensoso, la testa ripiegata in avanti:telamoni disi affacciano dal prospetto di un antico palazzo a pochi passi da piazza della Scala. Le imponenti sculture decorative, varianti maschili delle cariatidi, rappresentano le stirpi dei barbari sconfitti. I milanesi li chiamano "" ("uomini grandi"): di qui il nome "". Costruita intorno al 1565, fu la dimora di Leone Leoni, scultore della Zecca di Milano già al servizio dell’imperatore Carlo V d’Asburgo. All’interno, il palazzo custodiva una collezione di opere d’arte antiche e moderne, tra cui il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci. A fine ‘800 divenne sede delladiscografica Ricordi e dal 1924 ospita un esclusivo club per gentiluomini. "È un palazzo meraviglioso e abbastanza conosciuto, per lo più dai milanesi", osserva Chiara Cazzamali, che abita in centro.