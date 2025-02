Sport.quotidiano.net - La capolista prova a resistere agli attacchi della seconda in classifica. Montignoso, serve una vittoria per tenere dietro a un agguerrito Corsagna

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ilinizia a sentire sul collo il fiato del. Dopo le otto vittorie nelle ultime nove gare (fra cui quella nello scontro diretto proprio contro Del Padrone e compagni) i neroverdi si sono portati inposizione a quota 44 punti, ad una sola lunghezza di ritardo dai rossoblù, che hanno invece rallentato un po’ il passo nelle tre uscite più recenti dalle quali hanno rimediato una sconfitta – quella, appunto, subita tre giornate fa in casa dei garfagnini –, un successo per 2-1 contro il Capezzano Pianore la settimana successiva e il pariscorsa domenica sul campo del Porcari. Un 1-1, quest’ultimo, "giustissimo – come commentato dal direttore generale montignosino, Enrico Mori –, al termine di una partita nella quale le due squadre si sono aggiudicate un tempo per parte.