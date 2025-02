Ilrestodelcarlino.it - La campionessa Ilaria Candido premiata dal sindaco in Comune

"Ha portato la nostra città in tutta Italia e ha dimostrato che, con passione e dedizione, si possono raggiungere traguardi straordinari". È quanto recita l’attestato con cui ildi Civitanova ha espresso la sua "sincera gratitudine" nei confronti di, la sedicennedi tiro con l’arco che alcuni giorni fa ha conquistato l’oro ai Tricolori indoor di Pordenone., iscritta all’Asd Arcieri di Civitanova, è stata ricevuta a palazzo Sforza dalFabrizio Ciarapica che ha speso parole di encomio per lei. "Siamo orgogliosi – ha dichiarato Ciarapica – di premiare una giovaneche ha saputo coniugare talento e impegno straordinario. Il suo percorso sportivo non si limita ai successi individuali, ma rappresenta anche un inno alla capacità di sacrificio e alla passione che mette in ogni allenamento e competizione".