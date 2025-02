Ilgiorno.it - La banda del botto fa danni. Un boato, salta il bancomat. Banca chiusa due settimane

TAVAZZANO (Lodi)Unattorno alle 2.30 della notte tra mercoledì e giovedì ha completamente distrutto la filiale dellaCentropadana, ubicata in pieno centro a Tavazzano, tra via Verdi e via Don Bosco. La deflagrazione è stata innescata da unache ha saturato di esplosivo ildell’istituto di credito per puntare ovviamente alle migliaia di banconote conservate all’interno. Ilè stato talmente forte che ha devastato locali interni ridotti ad un cumulo di macerie e facendo pure crollare il controsoffitto. L’impianto di erogazione dei soldi è schizzato in mezzo alla strada e, a quel punto, i componenti della gang, secondo quanto appreso, hanno tagliato il forziere con un flessibile trafugandone il contenuto. Poi la fuga precipitosa a bordo di due auto diverse: sul posto c’erano sicuramente una vettura di colore scuro scappata lungo via Don Bosco per poi raggiungere la via Emilia ed un’altra di colore rosso filata via a tutta velocità lungo via Verdi.