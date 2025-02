Zonawrestling.net - La AEW ha bisogno di Cope (Edge) come nuovo campione del mondo: il commento di All About Elite

L’arco narrativo dei Death Riders ha diviso il pubblico sin dall’inizio, con molti fan che si sono dimostrati intolleranti verso l’ennesimo canovaccio proposto dall’AEW di una stable che si pone l’obiettivo di sovvertire lo status quo per creare unordine. Per questo motivo il match di AEW Revolution 2025 trae Jon Moxley potrebbe essere davvero la grande occasione per invertire la tendenza.AEW World Champion: una scelta giusta per diversi motiviLa federazione di Tony Khan trarrebbe sicuramente dei vantaggi decidendo di consegnare il titolo ad un’icona assolutala Rated R Superstar, in un periodo in cui la AEW hadi tornare ad essere apprezzata dal pubblico mainstream. Il tutto andrebbe a consolidare anche l’accordo tra TBS/TNT e Max, proponendo unideale per rappresentare il brand AllWrestling nelintero.