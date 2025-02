Liberoquotidiano.it - L'8 marzo, feste delle donne? Ecco lo scandaloso manifesto: cosa scordano le femministe

Leggi su Liberoquotidiano.it

La cittadinanza italiana da regalare a chiunque. Le frontiere da spalancare. La libertà per «clandestini e clandestine». La chiusura dei centri per i rimpatri in Italia e in Albania. Il «genocidio» a Gaza e in Cisgiordania. Le guerre in Congo e in Sudan. Contro il “decreto sicurezza”. Contro le “zone rosse”. Contro l'ordine nelle periferie. Contro il governo Meloni e «l'asse dei governi ultra -reazionari». Il rimpatrio di Almasri. L'«uccisione» del giovane Ra my a Milano. Gli affitti calmierati. I quartieri da riempire di verde. È uninfinito quellotransfemminsite di “Non una di meno”, giovani e meno giovani da centro sociale, capelli dai colori sgargianti e acerrime nemiche del patriarcato purché sia bianco e occidentale. Già, ma in quel minestrone di “ragioni” per cui scioperare l'8dove sono i temi che riguardano direttamente la condizione femminile? Semplice: non ci sono.