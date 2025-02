Terzotemponapoli.com - Krol e Melino a Stile TV su Como-Napoli ed altro

TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ruud, ex calciatore“Non ho mai dimenticato il coro dei napoletani che quando entravo urlavano “Ruud, Ruud”,è un amore che resta nel mio cuore.? Ricordo quando lottavamo per lo Scudetto, ildovrà fare attenzione alche pur non essendo una delle più forti del campionato, è comunque una squadra di Serie A e bisogna batterla. Ilsta giocando bene, mi spiace per i due punti lasciati a Roma contro la Lazio che sa giocare bene a calcio. L’Inter è forte, ma più impegnata in questa stagione, per questo ildeve lottare fino alla fine per lo scudetto. Il 4-3-3 mi piace molto, ma nel calcio moderno è importante saper cambiare, se la partita lo richiede.