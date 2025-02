Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, il club bianconero ha un’intenzione precisa con il francese: c’è la volontà di fare questo da entrambe le parti. La situazione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, Cristiano Giuntoli sta lavorando alacremente per riuscire a blindare il centravantidi proprietà del PSG. Ecco laallo stato attuale delle coseRandalè una priorità per il calciomercatoe Cristiano Giuntoli intendedi tutto per poterlo confermare tra le fila della Vecchia Signora.è quanto traspare dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.Ladi Madama è quella di trattenere il centravantiattualmente in prestito dal PSG. L’intenzione è quella di prolungare il prestito forte anche delladel giocatore di rimanere a Torino.Leggi suntusnews24.com