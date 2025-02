Sololaroma.it - Kiel-Bayer Leverkusen, il pronostico di Bundesliga: dal NOGOAL al risultato esatto

Leggi su Sololaroma.it

Si aprirà con Friburgo-Werder Brema la 23ª giornata di, un campionato che comincia già a dare molte risposte sia nella lotta al titolo che in zona retrocessione. Nel ricco programma di sabato 22 febbraio, anche un quasi testa cosa tra Holstein, opposte l’una all’altra alle 15:30 sul prato dell’Holstein Stadium. Tre punti importanti in palio, anche se per entrambe l’obiettivo principale del campionato appare al momento proibitivo.Dopo la sorprendente decisone si Xabi Alonso di rimanere al timone, dopo le tante voci su un suo possibile passaggio al Real Madrid, la squadra era chiamata alla stagione della conferma, dopo il double in patria e la finale di Europa League persa contro l’Atalanta.agli ottavi di Champions League senza play-off, semifinale di DFB Pokal e 2° posto inrendono il tutto al momento molto positivo, ma lo 0-0 dell’ultimo turno contro iln Monaco non ha permesso alle Aspirine di accorciare sui bavaresi, che restano primi a +8 e si avviano verso la vittoria del titolo.