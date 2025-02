Lanazione.it - Kickers Narnali sempre al vertice. Voti alti per la tripletta di Djagne

più padroni del campionato di calcio Uisp. Nell’ultimo turno infatti hanno consolidato il primo posto in classifica con il successo per 2-0 ottenuto sull’Fc Tavola 1924: autori delle reti Mosconi e La Rosa. Una vittoria importante che porta la capolista a 41 punti, allungando sulle dirette inseguitrici. Il Signa 2007 in momento decisamente sì, ottiene tre punti preziosi superando l’Asd Vergaio 2003 per 2-1 grazie alla doppietta di Thiao. Per il Vergaio arriva il gol della bandiera di Campopiano. Il Phoenix 2012 centra una vittoria di misura per 1-0 (gol di Bettarini) sul S. Ippolito. Bene nel posticipo il Bellini Giacomo che espugna il campo dell’Olimpia Prato per 4-0 con la doppietta di Maresia e i gol di Nunziati e Barry. Nel frattempo, il Real Chiesanuova si impone con un netto 2-0 sulla Polisportiva Il Sogno, mentre lo Sporting Prato City batte la Polisportiva S.