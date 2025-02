Juventusnews24.com - Kean subito via dalla Fiorentina? L’ex Juve finisce nel mirino delle big europee: tre club sull’attaccante. L’indiscrezione

di RedazionentusNews24via? Ci sono tre bigsulle tracce delntus.e tutti i dettagliMoiseè letteralmente esploso alla, dove ha già messo a segno ben 15 gol in campionato. L’attaccante arrivatonella scorsa estate starebbe già attirando l’attenzione di diversidi Premier League. Secondo quanto riportato da Caughtoffside, l’Arsenal lo starebbe puntando in maniera importante per l’estate. Ma oltre ai Gunners, alla ricerca di un nuovo attaccante, suci sarebbero anche Tottenham e Aston Villa.Leggi suntusnews24.com