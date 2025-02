Calciomercato.it - Kean incanta la Serie A e parte già l’assalto: pagano la clausola

Leggi su Calciomercato.it

L’attaccante della Fiorentina super con 15 gol in 23 partite ha già attirato l’attenzione soprattutto di tre big di Premier LeagueIn questa stagione diA entrata ormai nella fase caldissima e decisiva si sono confermate alcune sorprese iniziali. Anche se Mateo Retegui e Moiseper tanti addetti ai lavori avevano nelle corde il campionato che stanno effettivamente facendo, ovvero da bomber totali dominatori della classifica cannonieri. Due centravanti della Nazionale, come da parecchio non accadeva in Italia. In testa c’è il giocatore dell’Atalanta con ben 20 gol in 23 partite, segue un po’ staccato l’attaccante della Fiorentina a quota 15, tallonato poi da Thuram a 13. Una corsa comunque ancora aperta che fa piacere sicuramente a Spalletti, lo sperava chepotesse finalmente sbloccarsi dopo tante stagioni con poca continuità alla Juventus.