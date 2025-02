Ilgiorno.it - Karine Cogliati trovata morta nel bosco: l’uomo che era con lei denunciato anche per la cessione di droga

Carate Brianza (Monza), 21 febbraio 2025 - Una nuova accusa per G.B., il commerciante 46enne di Carate Brianza giàper occultamento di cadavere per avere abbandonato nella boscaglia la 26enne italo-brasilianadomenica pomeriggio in una zona impervia alla periferia della città. L'uomo, rintracciato dai carabinieri mentre stava fuggendo in auto verso nord-est, ha ammesso di avere consumatocon la vittima, che avrebbe avuto un malore ed è statoper morte come conseguenza delladi. Il 46enne ha negato rapporti intimi con la giovane, che comunque non presenta segni di violenza nè soffocamento sul corpo. L'autopsia già eseguita non è riuscita a chiarire le cause della morte e ora si attendono gli esiti degli esami tossicologici per avere la conferma di quella che al momento resta l'ipotesi più accreditata, il decesso per overdose da sostanze stupefacenti.