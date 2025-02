Juventusnews24.com - Kalulu Juve: da cosa dipende il riscatto del difensore dal Milan. C’è un fattore che può diventare fondamentale

di RedazionentusNews24: ecco da cheildelfrancese dal. C’è unche puòL’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è soffermata sui possibili riscatti del calciomercatoin vista della prossima estate. Tra questi c’è Pierre, arrivato in prestito con opzione di acquisto dal.Secondo la Rosea, Cristiano Giuntoli in caso di quarto posto in campionato punterà ad acquistare definitivamente il centrale francese. Senza Champions League, invece, qualche rinuncia sarà invece inevitabile.Leggi suntusnews24.com