Juventusnews24.com - Juventus, la UEFA paga nuovi bonus per la Champions League. 61 milioni alle italiane: ecco l’incasso del club bianconero

di RedazioneNews24, ladele delle squadreCome riportato da Calcio e Finanza, nella giornata di oggi laha effettuatomenti deiinerenti ai risultati ottenuti d32 squadre in. Si tratta del terzomento riconosciuto dal massimo organo del calcio europeo in questa stagione, con le societàche hanno incassato un totale di poco più di 61di euro.L’Inter arriva a 18, seguono il Milan con quasi 14,4e l’Atalanta (14,1). Lasi ferma a 8,5a causa del piazzamento in graduatoria. Fanalino di coda il Bologna con poco più di 6,1.Leggi sunews24.com