Panorama.it - Juventus, i veri costi del mercato flop di Giuntoli

Lafirmata Cristianoha impegnato nelle due sessioni di calciodi questa stagione una montagna di denaro: 294,7 milioni di euro, se tutti i bonus, obblighi e prestiti con diritto scattassero. Senza contare i soldi che dovranno essere spesi per tenere a Torino i giocatori in prestito secco senza alcun accordo scritto come Conceicao, Kolo Muani e Veiga. Solo i primi due, che il club bianconero vuole fortemente confermare, pesano per altri 80-90 milioni di euro portando il conto finale a una cifra che si avvicina a quota 400. Difficile trovare nella storia recente del calcio italiano uno sforzo simile autorizzato da una proprietà su un progetto sportivo.E' vero che parte delle spese, immediate o spalmate sulle prossime stagioni, è stato coperto dalla cessione di alcuni dei gioielli della Next Gen, mentre il taglio di alcuni senatori della vecchia gestione ha permesso un risparmio sul monte ingaggi.