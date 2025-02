Calciomercato.it - Juventus, bocciatura definitiva per Koopmeiners: “E’ umiliante”

Altra prestazione molto negativa per, il centrocampista non decolla: in bianconero è un autentico flopUmore nerissimo in casa, dopo l’uscita di scena dalla Champions League, avvenuta in maniera decisamente amara nella serata di Eindhoven. Il ko ai supplementari contro gli olandesi stronca l’entusiasmo che stava tornando a farsi largo dopo le ultime partite, per i bianconeri c’è da rialzarsi prontamente dopo il fallimento di uno degli obiettivi stagionali per evitare che la stagione prenda una brutta piega.per: “E’” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Ancora una volta, diversi tra i protagonisti più attesi in campo sono stati sotto tono. Come Teun, il cui rendimento proprio non decolla. Al netto delle attenuanti per lo stato influenzale descritto da Thiago Motta, piovono nuovamente giudizi molto duri sull’ex Atalanta.