Juve addio Giuntoli | c’è già un club su di lui

L’eliminazione dalla Champions League potrebbe portare a un’altra rivoluzione estiva in casantusDopo la sconfitta sul campo del Psv la concentrazione dellantus è rivolta al campionato e alla Coppa Italia. In particolar modo, bianconeri sono chiamati a centrare l’obiettivo quarto posto.Il rendimento negativo delle italiane in Europa rischia concretamente di far passare il numero di posti in Champions League da cinque a quattro. Ecco perché per lantus diventa fondamentale centrare l’obiettivo quarto posto. Un obiettivo alla portata dei bianconeri, alle prese però con l’agguerrita concorrenza di Lazio, Fiorentina, Bologna e Milan, tutte in corsa per la quarta posizione in classifica. In particolar modo, occhio a rossoneri e felsinei che a fine febbraio giocheranno il recupero della gara non disputata al Dall’Ara a causa del nubifragio che colpì l’Emilia Romagna.